Вестник Кавказа

Мария Захарова назвала бенефициара фейков вокруг катастрофы рейса AZAL

Мария Захарова назвала бенефициара фейков вокруг катастрофы рейса AZAL
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В сети ранее распространились фейковые послания глав внешнеполитических ведомств России и Азербайджана, связанные с катастрофой рейса AZAL. По словам представителя МИД Марии Захаровой, за "вбросами" стоит Запад.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала оценку фейковым посланиям, которые были растиражированы некоторыми медиа в связи с крушением рейса AZAL под Актау. 

По словам Захаровой, фейковые письма созданы в целях подрыва дружественных отношений между Москвой и Баку, которые выстраивались длительное время. 

При этом представитель МИД России не стала называть конкретных заказчиков провокационных заявлений. Тем не менее Захарова указала общее направление, где могут находиться бенефициары грязной истории. По словам дипломата, все указывает на то, что провокация срежиссирована на Западе. 

 «Этот заказ не просто есть, они [Запад] даже не скрывают, что платят миллиарды денег и готовы на все, лишь бы наше огромное евразийское пространство постоянно испытывало на себе давление провокациями и другими грязными инструментами»

– Мария Захарова 


Напомним, что в середине января в сети опубликовали фейковое письмо, написанное якобы от имени главы МИД РФ Сергея Лаврова. Адресатом послания являлся глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов. В письме указывалось, что РФ не может гарантировать безопасность воздушного пространства. 

Также жертвой теневых провокаторов стал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, от имени которого утверждалось, что причиной крушения рейса Баку-Грозный стало столкновение с птицами. Гаджизаде назвал это заявление фейком.

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