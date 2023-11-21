Малый и средний бизнес рекордно выросли на Ставрополье

Ставрополье отметилось рекордом по росту малого и среднего бизнеса: данный показатель вырос на 30%. Это стало возможным благодаря созданию инфраструктуры для развития бизнес-сферы.

В Ставропольском крае отмечается ощутимая позитивная динамика в сфере малого и среднего бизнеса. Согласно статистике число предприятий в данной сфере выросло на 30%, что стало рекордом для региона.

«На Ставрополье рекордно выросло количество субъектов малого и среднего бизнеса. Число субъектов МСП на 10 ноября текущего года превысило 246 тысяч. Это почти на 30% больше, чем в предыдущем году. При таких темпах налог на профессиональный доход вырос на 178%. Это стало следствием того, что была активизирована работа с бизнесом»

– глава Минэкономразвития края Денис Полюбин.

Далее он отметил, что столь высоких результатов удалось добиться, в том числе, благодаря созданию инфраструктуры для поддержки бизнеса. Так, например, местные Центр «Мой бизнес» в режиме «одного окна» предоставил в уходящем году порядка десяти тысяч услуг местным предпринимателям.