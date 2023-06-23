Малоимущие жители Ингушетии получат подарки на Курбан-байрам

В рамках празднования мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам, отмечаемого в нынешнем году 28 июня, малоимущим и многодетным семьям Ингушетии, а также Пригородного района Северной Осетии раздадут более 5 тыс овец, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Мы понимаем, что не у всех семей есть материальная возможность совершить жертвоприношение на Курбан-байрам. Речь идет о малоимущих и многодетных семьях, которым надо помочь", - цитирует главу республики Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба, передает "Интерфакс".
Мелкий рогатый скот, который будет закуплен у государственных сельхозпредприятий региона и у местных фермеров, будет распределен по всем населенным пунктам Ингушетии, сейчас администрации муниципалитетов уточняют списки малоимущих и многодетных семей.
Напомним, в связи с праздником глава Ингушетии объявил 28, 29 и 30 июня нерабочими днями в республике.