Малоимущие жители Ингушетии получат подарки на Курбан-байрам

Опубликовано: 21:23, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В один из главных праздников всех мусульман – праздник жертвоприношения Ид аль-Адха, или Курбан-байрам, который в нынешнем году отмечается 28 июня, в Ингушетии не будут забыты и малоимущие – они получат в подарок жертвенных овец.

В рамках празднования мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам, отмечаемого в нынешнем году 28 июня, малоимущим и многодетным семьям Ингушетии, а также Пригородного района Северной Осетии раздадут более 5 тыс овец, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Мы понимаем, что не у всех семей есть материальная возможность совершить жертвоприношение на Курбан-байрам. Речь идет о малоимущих и многодетных семьях, которым надо помочь", - цитирует главу республики Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба, передает "Интерфакс".

Мелкий рогатый скот, который будет закуплен у государственных сельхозпредприятий региона и у местных фермеров, будет распределен по всем населенным пунктам Ингушетии, сейчас администрации муниципалитетов уточняют списки малоимущих и многодетных семей.

Напомним, в связи с праздником глава Ингушетии объявил 28, 29 и 30 июня нерабочими днями в республике.