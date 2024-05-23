Вестник Кавказа

Маленький мальчик утонул в оросительном канале в Ингушетии

Маленький мальчик утонул в оросительном канале в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ребенок погиб в оросительном канале в Ингушетии из-за беспечности взрослых. Мальчика привезли к его родственникам, однако те на какое-то время оставили его без присмотра.

В четверг утром в оросительном канале в Ингушетии погиб двухлетний мальчик. Об этом сказано в распространенном 30 мая заявлении регионального управления СКР.

Трагедия произошла в Алханчуртском оросительном канале в Малгобекском районе.

Согласно предварительной информации, мальчика привезли к родственникам в село Нижние Ачалуки. В какой-то момент взрослые не уследили за ребенком, который сам пошел к Алханчуртскому каналу.

Через некоторое время тело мальчика было обнаружено в русле канала.

По факту случившегося начата проверка.

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