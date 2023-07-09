Макрон сменил своего представителя в Армении

Опубликовано: 16:53, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Франция, усиливая воздействие на Армению, сменила своего посла в этой стране: вместо Анн Луйо с 21 июля представлять в республике и армянских коридорах власти Эмманюэля Макрона будет Оливье Декотиньи, ранее работавший в дипмиссиях в Иране и Иракском Курдистане, а также занимавшийся кавказской и ливийской тематикой.

Французский дипломат Дэнис Джоркаеф сообщил сегодня через соцсети, что три дня назад президент Франции Эмманюэль Макрон утвердил документ о смене дипломатического представителя Парижа в Армении.

Напомним, что с конца лета 2021 года французскую дипмиссию в РА возглавляла Анн Луйо. По неизвестным причинам Макрон решил заменить ее сотрудником МИД Франции Оливье Декотиньи.

Для этого Декотиньи получил необходимый для руководства дипмиссией ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Декотиньи приступит к исполнению своих обязанностей с пятницы 21 июля.

Предыдущее место работы Оливье Декотиньи – консульство в Иракском Курдистане. До того он работал в МИД на ливийском и кавказском направлениях, а так же курировал во французском диппредставительстве в Иране ядерную тематику.