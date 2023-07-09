Макрон сменил своего представителя в Армении

Французский дипломат Дэнис Джоркаеф сообщил сегодня через соцсети, что три дня назад президент Франции Эмманюэль Макрон утвердил документ о смене дипломатического представителя Парижа в Армении.
Напомним, что с конца лета 2021 года французскую дипмиссию в РА возглавляла Анн Луйо. По неизвестным причинам Макрон решил заменить ее сотрудником МИД Франции Оливье Декотиньи.
Для этого Декотиньи получил необходимый для руководства дипмиссией ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Декотиньи приступит к исполнению своих обязанностей с пятницы 21 июля.
Предыдущее место работы Оливье Декотиньи – консульство в Иракском Курдистане. До того он работал в МИД на ливийском и кавказском направлениях, а так же курировал во французском диппредставительстве в Иране ядерную тематику.