«Лыжная стрела» будет ездить в «Роза Хутор»

Туристический поезд «Лыжная стрела» будет ходить между Ростовом и курортом «Роза Хутор» в течении почти всех новогодних праздников.

Поезд «Лыжная стрела» будет доставлять любителей активного отдыха из Ростова-на-Дону, Краснодара и Сочи на горный курорт «Роза Хутор». Такая информация была опубликована в официальном telegram-канале РЖД.

Отмечается, что поезд будет ходить по маршруту в течении почти всех новогодних выходных. «Лыжная стрела» будет курсировать с 29 декабря 2023 года и по 9 января 2024 года. 31 декабря состав приостановит свою работу на один день.

В составе поезда будут ходить комфортабельные вагоны, в которых специально оборудованы места для крупногабаритного багажа. Путешественники смогут расположить снаряжение в багажном отделении.

Кроме этого, в течении зимнего сезона до горнолыжного курорта Сочи можно будет доехать на пригородных маршрутах поездов, которые также будут ходить в это время.