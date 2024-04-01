Вестник Кавказа

ЛУКОЙЛ рассказал о влиянии увеличения доли в "Шахдениз"

ЛУКОЙЛ рассказал о влиянии увеличения доли в "Шахдениз"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Увеличение доли ЛУКОЙЛ в "Шахдениз" позволило нарастить зарубежный портфель активов компании. Добыча газа в "Шахденизе" ведется с 2006 года.

Российская компания ЛУКОЙЛ в своем отчете рассказала о том, что увеличение долив газовом проекте "Шахдениз" в Азербайджане почти до 20% позволило нарастить ее зарубежный портфель активов по системе расчетов SEC.

Там отметили, что добыча газа в прошлом году возросла на 0,6% и составила 17 млрд кубометров. Помимо увеличения доли компании, на это повлияли и "Соглашения о разделе продукции" в условиях снижения цен на газ.

Напомним, добыча газа на месторождении "Шахдениз" ведется с декабря 2006 года. Запасы оценены в 1,2 трлн кубометров. Участниками являются компании BP, SOCAR, ЛУКОЙЛ, NICO и TPAO.

 

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