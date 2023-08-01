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Лопнувшее колесо мопеда стало фатальным для молодой крымчанки

Лопнувшее колесо мопеда стало фатальным для молодой крымчанки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Накануне в крымской Ялте нелепо погибла молодая женщина – ее подвело внезапно лопнувшее колесо мопеда, из-за чего он опрокинулся.

Кто бы мог подумать, что лопнувшее колесо, да еще заднее, на достаточно легком мопеде, может стать причиной гибели человека, но именно так и произошло накануне на трассе в курортной Ялте, рассказали в пресс-службе МВД по Крыму.

36-летняя женщина ехала на своем двухколесном транспорте по автодороге Ялта - Севастополь – Гаспра, когда на мопеде лопнуло заднее колесо. Очевидно, скорость была достаточно высокой, из-за чего мопед опрокинулся и сбросил с седла свою хозяйку, передает "АиФ-Крым".

Прибывшие по вызову медики "скорой помощи" помочь женщине не смогли – она погибла.

Полиция Крыма проводит проверку по факту гибели человека.

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