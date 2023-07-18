Ливни, смывшие трактор в море, возвращаются в Абхазию и на Кубань

Опубликовано: 17:25, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Краснодарский край продолжает приходить в себя после экстрасильных ливней 12 июля, однако не за горами новое погодное потрясение. Уже завтра в регионе вновь испортится погода и пойдут дожди. В конце недели непогода нагрянет Абхазию.

Мощные потоки воды, образовавшиеся после экстремально сильного ливня 12 июля, смыли часть автомобилей, припаркованных в Туапсинском районе прямо в Черное море. Так, сегодня спасатели извлекли три легковушки и трактор.

Несмотря на то, что восстановительные работы в районе далеки от завершения – коммунальщики продолжают вывоз мусора и ила с придомовых территорий – в регионе может повториться ситуация аналогичная 12 июля: штормовое предупреждение уже объявлено.

В частности, «Вестник Кавказа» информировал о том, что в среду в Туапсе прогнозируется возвращение экстремальных ливней, Абхазия переживет натиск стихии в конце недели.