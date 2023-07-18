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Ливни, смывшие трактор в море, возвращаются в Абхазию и на Кубань

Ливни, смывшие трактор в море, возвращаются в Абхазию и на Кубань
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Краснодарский край продолжает приходить в себя после экстрасильных ливней 12 июля, однако не за горами новое погодное потрясение. Уже завтра в регионе вновь испортится погода и пойдут дожди. В конце недели непогода нагрянет  Абхазию.

Мощные потоки воды, образовавшиеся после экстремально сильного ливня 12 июля, смыли часть автомобилей, припаркованных в Туапсинском районе прямо в Черное море. Так, сегодня спасатели извлекли три легковушки и трактор.

Несмотря на то, что восстановительные работы в районе далеки от завершения – коммунальщики продолжают вывоз мусора и ила с придомовых территорий – в регионе может повториться ситуация аналогичная 12 июля: штормовое предупреждение уже объявлено.

В частности, «Вестник Кавказа» информировал о том, что в среду в Туапсе прогнозируется возвращение экстремальных ливней, Абхазия переживет натиск стихии в конце недели.

Непогода снова ударит по Абхазии и Краснодарскому краю

Непогода снова ударит по Абхазии и Краснодарскому краю

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