Ливан произвел ракетную атаку по Израилю

Израиль зафиксировал запуск свыше 20 ракет со стороны Ливана. По данным армейской пресс-службы, часть из них перехватили.
Армия обороны еврейского государства проинформировала о том, что с территории Лиана был осуществлен запуск свыше 20 ракет.
«После того, как между 7:01 и 7:04 в районе Хайфского залива и Западной Галилеи прозвучали сирены, было зафиксировано около 20 ракет, летевших со стороны Ливана»
– ЦАХАЛ
Отмечается, что часть ракет была сбита на подлете, а другие – приземлились на открытой местности. Данных о жертвах и разрушениях нет.