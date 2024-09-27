Вестник Кавказа

Ливан произвел ракетную атаку по Израилю

Машина полиции Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израиль зафиксировал запуск свыше 20 ракет со стороны Ливана. По данным армейской пресс-службы, часть из них перехватили.

Армия обороны еврейского государства проинформировала о том, что с территории Лиана был осуществлен запуск свыше 20 ракет.

«После того, как между 7:01 и 7:04 в районе Хайфского залива и Западной Галилеи прозвучали сирены, было зафиксировано около 20 ракет, летевших со стороны Ливана»

– ЦАХАЛ

Отмечается, что часть ракет была сбита на подлете, а другие – приземлились на открытой местности. Данных о жертвах и разрушениях нет.

 

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