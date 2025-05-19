Литва отменила безвизовый режим для грузинских чиновников

Вильнюс запретил чиновникам из Грузии краткосрочные визиты в Литву без виз.

Литва ограничила въезд в страну грузинским государственным деятелям, отменив безвизовый режим. Об этом сообщают СМИ.

Согласно новым постановлениям Вильнюса, грузинские чиновники не смогут посетить Литву в рамках непродолжительных поездок, также для них усложняются правила получения визы для длительного пребывания на территории страны ЕС. Эти меры также распространяются на членов семей.

Литовские власти ориентировались на решение Совета ЕС, принятое в январе этого года, которое ограничивает посещение стран ЕС грузинскими госдеятелями. Это произошло на фоне массовых протестов в Грузии и сворачивания планов евроинтеграции со стороны Тбилиси.