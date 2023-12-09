Лифты будут производить в узбекском Андижане

Предприятие по производству лифтов будет создано в Андижане. Инвестором выступит китайская компания – соглашение уже подписано.

Выпуск лифтов будет налажен в Андижане, такие договоренности были заключены руководством Андижанской области и компанией Cashway Fintech Co. LTD в Китае.

Как пишет агентство "УзА", стоимость инвестпроекта составляет $30 млн.

Еще одна договоренность была достигнута андижанскими чиновниками с международной корпорацией "Синофарм": речь идет о проекте по выпуску фармацевтической продукции. Инвестиции в него оцениваются на $50 млн.

В программу визита представителей Узбекистана в Китай вошло и участие в бизнес-форуме. По итогам этого мероприятия были заключены соглашения с рядом компаний, которые предполагают производство обуви и прочего. Здесь общая сумма инвестиций составила $1,2 млрд.