Лидерами рейтинга зарплат в СКФО стали ставропольские банкиры

Опубликовано: 12:35, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лидерами рейтинга зарплат в Северо-Кавказском федеральном округе, составленном специалистами РИА Новости, стали работники бюджетных учреждений – их зарплаты колеблются от 49 до до 65 тысяч рублей.

Самой высокооплачиваемой в столицах шести регионов СКФО признана работа в сфере государственной службы, следует из рейтинга РИА Новости по зарплатам в городах России.

В топ-100 по уровню доходов в СКФО вошли Ставрополь, занявший 69-е место, Махачкала (80-е место), Грозный (86-е место), Черкесск (91-е место), Магас (92-е место) и Владикавказ (93-е место). А вот Нальчик в топ-100 не вошел, передает "АиФ-Ставрополье".

Наиболее престижной в округе считается работа на государственных постах – так, средняя ежемесячная зарплата чиновников Махачкалы составляет 58 тыс рублей. В Грозном - на 4 тыс рублей меньше, еще более скромно, всего в 51 тыс рублей, оценивают работу госслужащих Черкесска. На госслужбе в ингушском Магасе можно рассчитывать на 50 тыс рублей в месяц, а вот во Владикавказе – всего на 49 тыс в месяц.

Но, конечно, больше всех зарабатывают ставропольские банкиры - средняя ежемесячная зарплата у низ составляет 65 тыс рублей.