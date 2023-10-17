Лидер Палестины отменил встречу с Байденом 

Опубликовано: 22:06, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Махмуд Аббас отменил саммит в Аммане, одним из участников которого должен был стать президент США Джо Байден. По его словам, переговоры во время войны не имеют смысла.

Встреча американского, палестинского лидеров с королем Иордании и президентом Египта не состоится. Инициатором отмены переговоров стал президент Государства Палестина.

По словам Махмуда Аббаса, пока идет война, переговоры бесполезны.

«Лидер Палестины не будет участвовать в завтрашнем саммите с участием американского президента Байдена»

– Махмуд Аббас

Напомним, что саммит должен был состояться в среду, 18 октября, в Аммане.

