Лидер Палестины отменил встречу с Байденом 

Махмуд Аббас отменил саммит в Аммане, одним из участников которого должен был стать президент США Джо Байден. По его словам, переговоры во время войны не имеют смысла.
Встреча американского, палестинского лидеров с королем Иордании и президентом Египта не состоится. Инициатором отмены переговоров стал президент Государства Палестина.
По словам Махмуда Аббаса, пока идет война, переговоры бесполезны.
«Лидер Палестины не будет участвовать в завтрашнем саммите с участием американского президента Байдена»
– Махмуд Аббас
Напомним, что саммит должен был состояться в среду, 18 октября, в Аммане.