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Лидер Палестины отменил встречу с Байденом 

Лидер Палестины отменил встречу с Байденом 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Махмуд Аббас отменил саммит в Аммане, одним из участников которого должен был стать президент США Джо Байден. По его словам, переговоры во время войны не имеют смысла. 

Встреча американского, палестинского лидеров с королем Иордании и президентом Египта не состоится. Инициатором отмены переговоров стал президент Государства Палестина.
По словам Махмуда Аббаса, пока идет война, переговоры бесполезны. 

«Лидер Палестины не будет участвовать в завтрашнем саммите с участием американского президента Байдена»

– Махмуд Аббас

Напомним, что саммит должен был состояться в среду, 18 октября, в Аммане. 
 

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