Летом "Аэрофлот" будет летать в Сочи 30 раз в сутки

Опубликовано: 12:19, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крупнейший российский авиаперевозчик - авиакомпания "Аэрофлот" – нынешним летом будет летать в Сочи из 12 городов России и в сутки выполнять более 30 рейсов на курорт.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" намерена увеличить число авиарейсов в Сочи, выполнять их она будет из 12 городов России, рассказали в пресс-службе компании.

С 1 июня из Москвы в Сочи будут выполняться 20 рейсов в день, из Санкт-Петербурга - два рейса. Также ежедневно самолеты будут летать в Сочи из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Уфы и Челябинска, передает портал Юга.ру.

В летнее расписание компании также будет включено до трех рейсов в неделю из Новосибирска и до четырех в неделю - из Тюмени.

Напомним, с февраля 2022 года в Краснодарском крае работает только аэропорт Сочи.