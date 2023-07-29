Летний институт РГГУ начинает работу

Опубликовано: 12:45, 29 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В понедельник в Москве РГГУ откроет летний институт - цикл образовательных мероприятий. Участниками проекта станут исследователи и преподаватели из ведущих вузов стран СНГ.

Российский государственный гуманитарный университет запускает первый историко-просветительский проект «Летний институт».

Торжественное открытие цикла образовательных и культурно-просветительских мероприятий Летнего института запланировано на 31 июля, оно состоится в Зале Ученого совета РГГУ в Москве. На открытии выступят ректор РГГУ, профессор А.Б. Безбородов, президент ГАУГН, научный руководитель Института Всеобщей истории, академик РАН, профессор А.О. Чубарьян, президент РГГУ, руководитель секции истории Отделения историко-филологических наук, академик РАН, профессор Е.И. Пивовар.

В этому году проект будет реализован впервые, он проходит по поручению и при поддержке Минобрнауки России для преподавателей и исследователей из ведущих вузовских и научных центров стран СНГ.

Целью проекта является вовлечение исследователей и преподавателей из стран СНГ в научно-образовательную среду России и формирование постоянной площадки взаимодействия.

«Проект будет способствовать знакомству с новейшими достижениями российской исторической науки, формированию объективного представления о роли России в современных международных отношениях и интеграционных процессах на евразийском пространстве, укреплению чувства сопричастности к общему историко-культурному наследию. Реализация этих задач заложит основу для формирования постоянной эффективной площадки взаимодействия профессионального России и стран-партнеров по интеграционным процессам на евразийском пространстве»

– анонс «Летнего института»

Участниками уникального проекта станут 28 исследователей и преподавателей из 15 ведущих научно-образовательных центров Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

Важнейшим результатом реализации программы станет:

формирование совместных научных коллективов,

проведение совместных исследований,

создание общей онлайн платформы «История и историки Евразии: методология – концепции - подходы».

В программе «Летнего института» мастер-классы, лекции, обсуждения, программа повышения квалификации, экскурсии в Российское историческое общество, Пушкинский музей, Исторический музей, стажировка и лекции на историческом факультете МГУ им. Ломоносова, стажировка в Тульском педуниверситете им. Толстого, лекция в музее-заповеднике «Куликово поле», стажировка в Тверском государственном университете.

Образовательная программа завершится 11 августа, культурно-досуговая - 12 августа.