Вестник Кавказа

Ледовая арена во Владикавказе откроется в 2023 году

Ледовая арена во Владикавказе откроется в 2023 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Технический старт Ледовой арены во Владикавказе будет дан в 2023 году. Гостей ждут два катка, спортзалы и комнаты отдыха.

Хорошие новости для любителей активного зимнего отдыха: власти Владикавказа пообещали открыть Ледовую арену уже в этом году.

«Уже совсем скоро в Северной Осетии откроется один из крупнейших Центров подготовки спортсменов по ледовым видам спорта на Юге России. Работы полностью завершены, осталось только получить документы о вводе объекта в эксплуатацию»

– глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Уточняется, что техническое открытие арены пройдет в этом, а торжественное, состоится уже в 2024 году.

Напомним, что гостей арены ждут раздевалки, спортзалы, а также комнаты отдыха и два катка.

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