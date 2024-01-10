Ледовая арена открывает двери во Владикавказе

Во Владикавказе открывается ледовая арена. Любителей ледовых видов спорта ждут два катка и спортзал. Также неподалеку находится хостел на 60 мест.
На средства инвесторов во Владикавказе завершилось строительство ледовой арены. Объект облачил название «Тагбан».
По словам главы Минспорта РФ, реализация проекта – отличный пример взаимодействия государства и бизнес-инициатив, которое выгодно всем.
«Ледовая арена „Тагбан“ - это хороший пример того, как взаимодействует бизнес-сообщество и государство. Мы видим большой интерес бизнеса к инвестированию в спорт республики»
– Олег Матыцин
Далее он отметил, что благодаря реализации подобных проектов достигается главная цель – развитие ледовых видов спорта.
На территории арены расположены 2 катка: большой и малый, а также спортзал. Максимальная вместимость – пятьсот человек. Кроме того, рядом с ареной находится хостел для гостей города.