Лавины угрожают Югу России в пятницу и субботу

В горах южных регионов России лавиноопасно. Спасатели в регионах объявили экстренные предупреждения на двое суток. Накануне лавина накрыла горнолыжную трассу в Сочи.

В регионах ЮФО и СКФО объявлено предупреждение о лавинной опасности.

МЧС сообщают, что 9 и 10 февраля сход лавин вероятен в Краснодарском крае, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. Региональные министерства выпустили экстренные предупреждения в связи с опасной погодой.

Также лавины в ближайшие дни могут сойти в Адыгее, там предупреждение было выпущено ранее.

Отметим, что накануне лавина сошла на лыжную трассу в горах Сочи.