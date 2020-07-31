Лавины могут сойти в горах Армении из-за потепления

Жителей и гостей Армении предупредили о возможности схода лавин в горах. Это будет актуально до следующего вторника.

Потепление может вызвать сход лавин в горах Армении выше 2,5 тыс м, рассказали в министерстве окружающей среды республики.

"С 11 по 18 марта на территории республики прогнозируется повышение температуры воздуха на 6-10 градусов, в связи с чем увеличится вероятность схода лавин на крутых склонах в горных и высокогорных районах республики (на высоте более 2500 метров)"

- министерство окружающей среды Армении

В сообщении также рекомендуют туристам и местным жителям не выходить в горный поход в указанный период.

Напомним, что лавина сошла на группу туристов на горе Арагац в Армении сегодня. Восемь из девяти альпинистов найдены, спасатели продолжают поиски.