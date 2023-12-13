Лавиноопасно в Карачаево-Черкесии будет до конца недели

Риск схода лавин на территории КЧР будет сохраняться до воскресенья. Местных жителей и туристов предупреждают о возможности разного рода ЧС и ЧП.

В Карачаево-Черкесии продлили действие экстренного предупреждение из-за лавин. Об этом поведали в региональном главке МЧС.

Лавиноопасность на высоте свыше 2 тыс метров будет сохраняться до 23 декабря включительно.

Граждан предупреждают, что в эти дни могут возникнуть различные ЧС и ЧП. Кроме того, не исключены сложности на дорогах, включая перекрытия дорог, мостов и тоннелей.