Вестник Кавказа

Лавиноопасно в Карачаево-Черкесии будет до конца недели

Лавиноопасно в Карачаево-Черкесии будет до конца недели
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Риск схода лавин на территории КЧР будет сохраняться до воскресенья. Местных жителей и туристов предупреждают о возможности разного рода ЧС и ЧП.

В Карачаево-Черкесии продлили действие экстренного предупреждение из-за лавин. Об этом поведали в региональном главке МЧС.

Лавиноопасность на высоте свыше 2 тыс метров будет сохраняться до 23 декабря включительно.

Граждан предупреждают, что в эти дни могут возникнуть различные ЧС и ЧП. Кроме того, не исключены сложности на дорогах, включая перекрытия дорог, мостов и тоннелей.

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