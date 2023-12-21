Лапид: Израиль пережил худший год в истории

В Израиле должны пройти реформы, заявил лидер оппозиции. В противном случае еврейское государство скатится в Третий мир.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил о том, что уходящий год стал худшим в истории страны. В этой связи он выразил надежду, что в 2024 году правительство Нетаньяху будет отправлено в отставку.

«Нам нужно сосредоточиться на 2025 году, когда мы будем перестраиваться, и национальные приоритеты будут другими. Сегодня в Израиле слишком большое правительство и слишком маленькая армия, в 2025 году все должно быть наоборот»

– Яир Лапид

Далее он подчеркнул, что катастрофа 7октября многому научила израильтян, в том числе и тому, что Израиль стоит перед экзистенциальными вызовами.

«Если мы не произведем реальных и глубоких перемен, Израиль скатится в Третий мир. Мы думали, что у нас есть проблемы, но они оказались экзистенциальными опасностями, и пришло время взглянуть им в лицо»

– Яир Лапид