Лайнер Astoria Grande увеличил количество рейсов в этом году

Лайнер, который совершает круизы из Сочи в Турцию, будет чаще выходить в рейс в этом году. Туристы уже сейчас могут приобрести билеты на морское путешествие.

В этом году лайнер Astoria Grande совершит 47 морских круизов из Сочи в Турцию. Информация об этом была озвучена главной компании "СК Аквалон", которая занимается продажей туров на лайнер, Станиславом Наумовым.

Он отметил, что в 2022 году лайнер совершил 20 рейсов, а в прошлом году 39.

Старт круизов начинается в марте и закончится в конце января следующего года.

На маршруте лайнера в этом году добавилось несколько новых точек. Теперь корабль будет заходить в порты Измира, Антальи, Бодрума и Мармариса. Каждый порт будет встречать туристов экскурсиями, которые проведут русскоязычные гиды.