Кыргызстан готов закупать кубанские продукты

На Кубань прибыла делегация предпринимателей из Кыргызстана, основная задача которой - поиск партнеров в поставках продуктов питания и сельхозкультур, а также промышленной химии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Прием киргизских коллег организовал Центр поддержки экспорта Краснодарского края при содействии Торгово-промышленной палаты региона, на встрече предприниматели обсудили востребованность товаров Краснодарского края в Кыргызской Республике, передает "АиФ-Юг".
Кыргызстан – один из ключевых экономических партнеров региона, такие международные встречи дают мощный импульс для наращивания взаимной торговли, – рассказал директор Центра поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников.
Взаимный товарооборот края с Кыргызстаном неуклонно растет, сейчас его доля в структуре товарооборота края составляет более 50%. Из Кубани экспортируются масложировая продукция, фрукты и орехи, пластмассовые изделия, а также промышленное оборудование.