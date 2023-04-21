Кыргызстан готов закупать кубанские продукты

Опубликовано: 19:26, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани с визитом находится делегация предпринимателей из Кыргызстана, предприниматели ищут партнеров для поставок в страну сельскохозяйственной продукции кубанских аграриев, а также продуктов питания.

На Кубань прибыла делегация предпринимателей из Кыргызстана, основная задача которой - поиск партнеров в поставках продуктов питания и сельхозкультур, а также промышленной химии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Прием киргизских коллег организовал Центр поддержки экспорта Краснодарского края при содействии Торгово-промышленной палаты региона, на встрече предприниматели обсудили востребованность товаров Краснодарского края в Кыргызской Республике, передает "АиФ-Юг".

Кыргызстан – один из ключевых экономических партнеров региона, такие международные встречи дают мощный импульс для наращивания взаимной торговли, – рассказал директор Центра поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников.

Взаимный товарооборот края с Кыргызстаном неуклонно растет, сейчас его доля в структуре товарооборота края составляет более 50%. Из Кубани экспортируются масложировая продукция, фрукты и орехи, пластмассовые изделия, а также промышленное оборудование.