Опубликовано: 15:55, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Наполи

Хвича Кварацхелия оказался в тройке лучших ассистентов среди игроков ведущих футбольных лиг Европы. В списке он уступает бельгийцу Кевину де Брюйне и чемпиону мира Лионелю Месси.

Грузинский футболист итальянского клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия ворвался в трио лучших исполнителей голевых пасов среди команд ведущих лиг Старого света, пишет газета Siamoilnapoli со ссылкой на авторитетный портал Transfermarkt.

В списке лучших ассистентов "Кварадона" уступает лишь полузащитнику сборной Бельгии и "Манчестер Сити" Кевину де Брюйне, который совершил в текущем сезоне 16 голевых передач, и чемпиону мира в составе аргентинской сборной и игроку ПСЖ Лионелю Месси, на счету которого 14 результативных передач.

"Многие голы, забитые его товарищами по команде, были забиты после его голевых передач. С этим компонентом грузинский игрок "Наполи" вошел в число лучших ассистентов ведущих чемпионатов Европы. Список составил Transfermarkt. Кварацхелия сделал 12 результативных передач", – пишет Siamoilnapoli.

Помимо голевых пасов, Кварацхелия за неаполитанцев в действующем розыгрыше Серии А отличился 12 раз и является одним из самых результативных футболистов итальянской лиги. В издании отметили, что Хвича своей игрой сводит с ума болельщиков, став одним из главных архитекторов игры "Наполи" в этом сезоне.