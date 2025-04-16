Курс евро упал ниже 90 рублей. Доллар также подешевел по отношению к рублю. Усиления рубля происходит в контексте надежд на снижение геополитической напряженности.

Курс евро на международном рынке Forex опустился ниже 90 рублей, также подешевел курс доллара, свидетельствуют данные Investing.com.

Известно, что европейская валюта сегодня упала до отметки в 89,63 рубля. Минимум связан с временным соглашением Китая и США о приостановке заградительных импортных пошлин.

Что касается доллара, то он подешевел по отношению к рублю до 80,7 рубля. Рубль усиливает позиции в контексте надежд на снижение геополитической напряженности.