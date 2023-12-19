Курорты Юга России ждут 5 млн туристов-лыжников

В ближайшие годы на Юге РФ будут на полную мощность запущены сразу три курорта, на которых можно будет отдыхать как летом, так и зимой.

Местные власти планируют, что открытие курортов позволит принимать более пяти миллионов туристов ежегодно. В настоящее время на территории курортов продолжаются работы по созданию соответствующей инфраструктуры. В частности, в настоящее время на курорте «Архыз» продолжается возведение канаток.

«Наша жемчужина – это курорт „Красная Поляна“, в активе – приобретенный недавно курорт „Архыз“ и проектируемый курорт „Лагонаки“. Когда все эти три горнолыжных курорта будут запущены <> и соединены транспортом и отелями, мы получим аналог французского курорта „Три долины“ с 550 километрами трасс. Это позволит принимать до 5 миллионов туристов ежегодно»

– гендиректор группы компаний «Мантера» Вадим Трукшин

Далее он отметил, что три данных курорта составят самую крупную туристическую горнолыжную агломерацию на территории России.

Кроме того, Трукшин отметил, что только курорт «Красная поляна» за минувшее лето принял 1,3 млн туристов.