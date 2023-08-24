Вестник Кавказа

Курортный сбор начал действовать в Санкт-Петербурге

Курортный сбор начал действовать в Санкт-Петербурге
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Северная столица с сегодняшнего дня присоединяется к программе курортного сбора. Каждый турист за сутки пребывания в Петербурге должен платить 100 рублей, при этом за день заезда сбор не взимается.

Курортный сбор в размере 100 рублей с 1 апреля взимается в Санкт-Петербурге.

Сбор должны оплачивать туристы, достигшие 18 лет, и останавливающиеся в петербургских отелях, санаториях, апартах и других объектах размещения. Суточный размер сбора составляет 100 рублей. Некоторые категории граждан освобождены от уплаты курортного сбора в Петербурге.

В этом году город планирует получить в бюджет свыше 300 млн рублей за счет введения сбора с отдыхающих. Средства будут направлены на городское благоустройство и туристическую инфраструктуру, работы начнутся уже в этом году. Планируется обновить инфраструктуру популярных пляжей на Финском заливе - "Ласковый" и "Дюны", а также провести реставрацию Московских триумфальных ворот.

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