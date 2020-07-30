Курорт Годердзи в Грузии признан лучшим в Европе

Горнолыжный курорт Годердзи в Грузии стал лучшим местом для зимнего отдыха в Европе. Курорт находится в Аджарии в альпийской зоне.

Грузинский курорт назван лучшим зимним курортом Европы по версии туристической платформой European Best Destinations.

Рейтинг возглавил курорт Годердзи, который был открыт в Грузии в 2015 году и сегодня остается самым молодым горнолыжным курортом страны. Курорт расположен на одноименном перевале в горах Аджарии в альпийской зоне и считается самым снежным курортом в Грузии.