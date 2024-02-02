Курорт «Архыз» прирастет сноупарком

Отработать трюки на лыжах и сноуборде смогут гости курорта «Архыз». Уже в в эту субботу состоится открытие предназначенной для этого площадки – «сноупарка».

Оборудование площадки для отработки трюков на лыжах и сноубордах, т.н. «сноупарк» будет открыт на курорте «Архыз» уже в эту субботу, 10 февраля.

«Мы открываем сноупарк на Южном склоне курорта!»

– телеграм-канал «Архыза».

В релизе отмечается, что будут работать линии для новичков и опытных спортсменов. На площадке будут работать опытные инструкторы, которые покажут новичкам базовые элементы трюков.