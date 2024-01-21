Уже к 2030 году курорт "Архыз" примет 2 млн человек

В горнолыжную инфраструктуру карачаево-черкесского курорта "Архыз" до 2030 года будет вложено 6,4 млрд рублей – это позволит здравнице, ориентированной на семейный отдых, принимать до 2 млн человек.

В скором времени турпоток на всесезонный комплекс "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2030 году достигнет отметки в 2 млн человек, и это не предел, рассказал на экспертной панели "Туристические кластеры. ОЭЗ" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ генеральный директор УК "Архыз" Роман Киранчук.

"Инвестор взял на себя обязательство вложить до 2030 года 49,5 млрд рублей, в том числе 27,2 млрд - в горнолыжную инфраструктуру. В 2024 году планируем вложить 6,4 млрд на старт развития горнолыжной инфраструктуры, что позволит нам к 2030 году увеличить туристический поток, а также обеспечить дополнительные поступления налогов в государственный бюджет"

- Роман Киранчук

В 2022 году в "Архызе" отдохнули около 750 тыс человек, в 2023 году – уже более 880 тыс. К 2030 году одновременно здесь смогут находиться более 8 тыс человек, к их услугам будет хорошо развитая инфраструктура, добавил гендиректор туркомплекса.

Напомним, всесезонный комплекс "Архыз" ориентирован на активный семейный отдых. Сейчас он включает туристические деревни "Романтик" и "Лунная Поляна" – это около 2,2 тыс мест размещения, а также 27 км горнолыжных трасс и восемь канатных дорог.