В Архызе отпраздновали День снега

Сегодня на карачаево-черкесском горнолыжном курорте Архыз прошло празднование Дня снега, традиционно отмечаемого здесь в предпоследнее воскресенье января - на трассах курорта прошли соревнования по горным лыжам и сноуборду.

Сегодня на всесезонном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии (КЧР) традиционно отмечали День снега, сообщили в пресс-службе курорта.

"Празднование Всемирного дня снега на Архызе традиционно прошло весело и задорно. В любительских спортивных состязаниях активно участвовали дети и взрослые. На старт вышли даже малыши, самому юному из них пять лет. Победители определены в пяти зачетных группах"

- пресс-служба Архыза

Соревнования проводились по горным лыжам и сноуборду: у взрослых они прошли на зеленой трассе "Восток-1", а дети до семи лет состязались на отдельной, "детской" трассе, передает ТАСС.

Напомним, Всемирный день снега ежегодно отмечается в предпоследнее воскресенье января и проводится по инициативе Международной лыжной федерации (FIS). Он популяризует зимние виды спорта, прежде всего, среди детей и молодежи.