Курорт "Архыз" может прирасти медкластером

Всесезонный курорт "Архыз" в КЧР может начать развивать еще один вид туризма – медицинский. Потенциальный инвестор готов вложить в проект медицинского кластера до 5 млрд рублей.

Поправить здоровье можно будет через несколько лет на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии, рассказал гендиректор одноименной управляющей компании Роман Киранчук.

Он уточнил, что возможный инвестор подал заявку на строительство медицинских объектов, в данный момент она рассматривается.

"По сути это будет гостиничный комплекс санаторного направления, с оказанием медицинских услуг"

– Киранчук

Он также назвал предварительную сумму инвестиций, которые понадобятся для строительства. Речь идет примерно о 3-5 млрд рублей, но финансовая модель окончательно не согласована, в нее вносятся изменения.

Гендиректор добавил, что поступают заявки и на строительство объектов, сочетающих физкультуру и оздоровление. Это, в частности, теннисная академия и объекты для занятия боевыми искусствами.