Кубок России по футболу доставят в Ставрополь

В Ставрополь из Москвы привезут Кубок России по футболу. С краевой столицы начнется автопробег до Ростова-на-Дону с участием Дениса Глушакова и Тимофея Калачева.

Кубок России по футболу доставят из Москвы в Ставрополь, сообщает пресс-служба "FONBET Кубок России".

Трофей в краевую столицу привезут 29 июля. Именно в Ставрополе начнется автопробег до Ростова-на-Дону с участием экс-игроков "Спартака" и "Ростова" Дениса Глушакова и Тимофея Калачева.

Отмечается, что участники автопробега на автомобилях "Лада Веста" прибудут 30 июля в город. Они провезут кубок по знаковым местам, а затем доставят на матч "Ростов" – "Спартак".