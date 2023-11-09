Кубанские здравницы вышли на новый рекорд по турпотоку

Курорты Краснодарского края в нынешнем году установили новый исторический рекорд по числу туристов – количество визитеров в край уже превысило его прошлогодний рекорд.

Курорты Кубани за полтора месяца до конца календарного года установили новый рекорд по числу туристов, уже приняв 17,5 млн отдыхающих: по прогнозам, общее число визитеров к концу года составит 18,5 млн человек, сообщил на селекторном совещании с регионами России по зимнему туристическому сезону 2023-2024 вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"По состоянию на 15 ноября мы побили исторический рекорд – приняли уже 17,5 млн человек. По итогам года мы ожидаем не менее 18,5 млн туристов"

- Александр Руппель

Прошлый рекорд по турпотоку на Кубани был зафиксирован в 2022 году, тогда регион посетили более 17,4 млн человек – это превысило показатели олимпийского 2014 года (13 млн человек) и 2018 года, когда в крае проходил чемпионат мира по футболу (16 млн человек), передает РИА Новости.