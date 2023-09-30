Кубани пообещали долгожданные дожди

Опубликовано: 17:30, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жителям Краснодарского края пообещали, что сегодня в регионе будет последний теплый день без осадков, но нельзя сказать, что это их не радует – проблема в том, что водохранилища Кубани за два месяца без дождей обмелели настолько, что дожди воспринимаются уже как благо.

Уже завтра, 1 октября, на Кубань придут долгожданные дожди – и проблема не в том, что жители региона устали от жары: влага наконец начнет заполнять порядком обмелевшие водохранилища, а значит – в домах будет вода.

Дожди, а местами и сильные, принесет новый фронтальный раздел, обещают синоптики. Пока он в большей степени затронет южную часть края, там будут идти дожди, в отдельных районах – сильные, греметь грозы, хотя пока они не будут иметь масштаба катаклизмов.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в Краснодарском водохранилище упал до уровня 175 млн кубометров, тогда как оно способно хранить 2794 млн кубометров, а значит, запас воды для города сейчас не более 6,2%, коммунальщики высказывали опасения в том, что в краевой столице придется вводить ограничения на подачу воды в дома горожан.