Кубань станет свидетелем звездопада этим летом

Начиная с сегодняшнего дня на территории Кубани можно будет наблюдать падение звезд. Астрономы передают, что ничего не будет мешать смотреть на уникальное явление.

Во второй половине лета жители Кубани смогут увидеть уникальное явление – звездопад. Известие об этом появилось на интернет-портале Московского планетария.

Активная фаза потока Южные дельта-Аквариды находится в диапазоне от 12 июля до 23 августа. По словам астрономов, пиком явления станет 31 июля. В этот день в час будет падать более 20 звезд одновременно.

Лучшее место для просмотра метеоритного потока – южные широты Северного полушария и все Южное полушарие. Радиант потока будет проходить в созвездии Водолей как в ночное время, так и дневное.

Условия для исследования и наблюдения потока в этом году благоприятные. Даже новолуние в ночь пика не помешает насладиться падающими звездами и загадать желание.