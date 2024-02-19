Кубань потратит 46 млрд рублей на сферу ЖКХ

Власти Краснодарского края намерены вложить в этом году 46 млрд рублей на модернизацию сферы ЖКХ. Средства пойдут, в том числе на расселение аварийных домов.

Краснодарский край масштабно модернизирует отрасль жилищно-коммунального хозяйства. В этом году власти Кубани вложат 46 млрд рублей в ЖКХ региона. Такие данные распространила пресс-служба администрации края.

Отмечается, что на эти деньги будут возведены и отремонтированы водоводы, проведен газ и вода к земельным участкам, а также расселено аварийное жилье.

Кроме этого, будут реорганизованы полигоны для мусора.

"На строительство и реконструкцию групповых водоводов, а также объектов водоснабжения и водоотведения расходы увеличили на 6,7 миллиарда рублей"

– губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Также власти увеличили бюджет, который должен пойти на строительство и ремонт дорог.

В частности, было решено добавить на эти проекты 3,3 млрд рублей. Таким образом, модернизация магистралей Кубани обойдется в 52 млрд рублей.