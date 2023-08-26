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Кто в Европе заказал иранские боевые беспилотники?

Дрон
© Фото: Егор Тихонов/ "Вестник Кавказа"
Европа хочет иметь на вооружении иранские беспилотники – об этом объявили в Минобороны ИРИ, не раскрывая названия государств, сделавших Тегерану такое предложение.

Как рассказали сегодня в Минобороны Ирана, Тегеран получил заказы от нескольких стран Европы на поставки иранских боевых беспилотников. Пресс-секретарь ведомства Реза Тэлаиник не стал уточнять, о каких именно государствах идет речь.

Чиновник пояснил иранским СМИ, что европейские государства, заказавшие беспилотники в Иране, не хотят, чтобы об их намерении приобрести в ИРИ военную технику узнали власти Евросоюза и США.

Также он добавил, что число стран, ищущих возможности закупиться иранскими беспилотниками, в целом велико.

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