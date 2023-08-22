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В Иране создали новый беспилотник

Беспилотник
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Иране представлен новый беспилотник, участие в презентации принял президент Раиси. БПЛА может сутки лететь без остановок и способен нести различные виды боеприпасов.

В Иране сегодня представлен БПЛА Mohajer-10, способный безостановочно лететь сутки.

"По случаю Дня оборонной промышленности… Сейед Эбрахим Раиси в ходе осмотра выставки последних достижений этой области промышленности страны представил БПЛА Mohajer-10, обладающий максимальной продолжительностью полета 24 часа на высоте 7000 метров и радиусом действия 2000 километров"

– иранское агентство Fars

Новый беспилотник способен развивать скорость до 210 км/ч и поднимать до 300 кг груза, он может нести боеприпасы, бомбы Ghaem и Almas. Дрон оснащен системами радиоэлектронной борьбы и разведки.

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