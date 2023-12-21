Кризис в Красном море: как он отразится на нефти и газе?

Регулярные обстрелы торговых судов, которые устраивают йеменские хуситы в Красном море, осложняют ситуацию на мировом рынке нефти и газа. Как новые события повлияют на поставки российских углеводородов?

Ракетные обстрелы коммерческих судов, совершаемые повстанцами-хуситами из Йемена в Красном море, вынудили ряд перевозчиков избегать этого маршрута, отдавая предпочтение пути в обход Африки. Стоимость перевозки нефти и СПГ существенно возросла.

Как сообщает Bloomberg, перевозки топлива и жидких углеводородов из ближневосточных стран в Азию с 12 января выросла на 82%. Ставки на перевозку определенных нефтепродуктов с Ближнего Востока в Азию подскочили и вовсе почти в три раза, до 83 тыс в день. Десять дней назад они составляли $30 тыс.

Более того, некоторые поставщики нефти полностью приостановили поставки.

Ощущает на себе негативное влияние кризиса и рынок СПГ. Тот же Bloomberg сообщает, что Катар уже предупредил европейских партнеров о задержках либо переносе поставок, причем на неопределенный срок.

Отметим, что в то же самое время поставки СПГ в страны Европы отменяют и США – правда, по другой причине, из-за сильных морозов в Америке, которые спровоцировали рост внутреннего потребления.

Радикальных последствий не будет

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, оценивая в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" влияние событий в Красном море на поставки нефти и газа, напомнил о ситуации весной 2021 года, когда Суэцкий канал оказался перекрыт судном Ever Given компании Evergreen, в результате чего суда были вынужденно перенаправлены в Европу в обход Африки, мимо мыса Доброй надежды, но ни к каким чудовищным последствиям это не привело.

"Сейчас, судя даже по сервисам, которые отслеживают судовой трафик, поставки через Красное море, через Суэцкий канал продолжаются, хотя часть грузов доставляется теперь не через Красное море по более короткому маршруту, а мимо Африки по более протяженному. Однако вспомним, что даже полное перекрытие этой артерии в 2021 году не приводило к заметным негативным эффектам для мирового рынка. Разумеется, в какой-то момент удлинилось плечо доставки, могли возникнуть сложности у конкретных компаний из-за того, что они рассчитывали получить груз через неделю, а получили его через три недели, могли происходить скачки на спотовом рынке газа. Но это все", – подчеркнул эксперт.

Экономист уточнил, что Суэцкий канал и Красное море – это, безусловно, важная, но не безальтернативная артерия. "Если бы не было этой артерии, то грузы бы доставлялись дольше, доставка грузов обходилась бы дороже, потому что уровень затрат был бы больше, но только и всего. Единственное последствие, которое мы видим сейчас, кроме изменения транспортного потока, – это изменение схем бункеровки судов. Если маршрут более протяженный, то необходимо позаботиться о бункеровке в других точках, с учетом этого более протяженного маршрута. Это в том числе привело к тому, что объемы бункеровки в африканских портах также возросли", - отметил Александр Фролов.