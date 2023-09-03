Кража по будильнику: жительница Лермонтова обокрала спящую гостью

Опубликовано: 21:32, 3 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Будильник "помог" жительнице Ставропольского края совершить преступление. Его жертвой стала спящая женщина, пришедшая к преступнице в гостье.

Необычная кража была совершена некоторое время назад в городе Лермонтов, о курьезном и в то же время назидательном случае сообщили в МВД по Ставропольскому краю.

Местная жительница 37 лет собрала гостей и устроила застолье. Одна из гостий пришла с золотой цепочкой на шее. Украшение понравилось хозяйке настолько сильно, что она решила тайно похитить его.

Для этого обвиняемая заранее поставила будильник на время, когда, предположительно, все должны были бы еще спать. Спать женщина легла одновременно с гостями, а вот проснулась гораздо раньше благодаря будильнику. Встав, хозяйка сняла со спящей приятельницы цепочку и снова легла.

Наутро женщина отправилась в ломбард и сдала украшение за 30 тыс рублей.

"В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице"

— МВД