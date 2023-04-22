Краснодарскому краю грозят сбои из-за непогоды

Опубликовано: 13:14, 22 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Крыму, Адыгее и на Кубани непогода в ближайшие дни может привести к сбоям в работе электросетей, осложнить передвижение транспорта. Прогнозируются сильный ветер и дожди.

Штормовая погода грозит перебоями в подаче электроэнергии и проблемами на дорогах в нескольких регионах России.

"На текущей неделе из-за порывов ветра до 30 м/с и выпадения до 40 мм осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения",

– предупреждают в МЧС России, исходя из прогнозов Всероссийского НИИ по проблемам ГО и ЧС.

Всего во власти неблагоприятных погодных условий 11 регионов, среди них южные Краснодарский край, Адыгея и Крым, а также Алтай, Коми, Камчатский край, Чукотка, Магаданская, Мурманская и Архангельская области, Ненецкий автономный округ.