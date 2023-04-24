Краснодарский край остается во власти шторма

Опубликовано: 16:36, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Штормовое предупреждение действует в Краснодарском крае. В районе Темрюка до конца рабочей недели прогнозируется подъем воды в реках. Погода на Черном море остается ненастной и дождливой.

В Краснодарском крае на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение. Непогода стоит в регионе уже несколько дней.

"Штормовое предупреждение по подъему уровня воды в реке. В нижнем течении реки Кубань (Темрюкский район) будут наблюдаться подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок",

– информирует местный МЧС.

Синоптики сообщают, что такая погода будет стоять до субботы.

Завтра в Краснодарском крае будет облачно, дожди грозовые, кратковременные. Днем воздух прогреется до плюс 13-18, будет ветрено - порывы до 17 м/с. Налаживаться погода начнет к концу недели, дожди стихнут. В четверг и пятницу столбики термометров преодолеют отметку в 20 градусов, местами будет до плюс 25.