РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Краснодарский край остается во власти шторма

Краснодарский край остается во власти шторма
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Штормовое предупреждение действует в Краснодарском крае. В районе Темрюка до конца рабочей недели прогнозируется подъем воды в реках. Погода на Черном море остается ненастной и дождливой.

В Краснодарском крае на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение. Непогода стоит в регионе уже несколько дней.

"Штормовое предупреждение по подъему уровня воды в реке. В нижнем течении реки Кубань (Темрюкский район) будут наблюдаться подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок",

– информирует местный МЧС.

Синоптики сообщают, что такая погода будет стоять до субботы.

Завтра в Краснодарском крае будет облачно, дожди грозовые, кратковременные. Днем воздух прогреется до плюс 13-18, будет ветрено - порывы до 17 м/с. Налаживаться погода начнет к концу недели, дожди стихнут. В четверг и пятницу столбики термометров преодолеют отметку в 20 градусов, местами будет до плюс 25.

Краснодарскому краю грозят сбои из-за непогоды

Краснодарскому краю грозят сбои из-за непогоды

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1015 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version