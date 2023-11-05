"Краснодар" потерял двоих игроков и проиграл "Уралу"

"Краснодар" проиграл "Уралу" в пятнадцатом туре РФПЛ, потеряв двух игроков в добавленное к первому хавтайму время – они ударились лоб в лоб и из-за травм не могли играть дальше.

Вратарь ФК "Краснодар" Матвей Сафонов и еще один кубанский футболист Витор Тормена не смогли доиграть сегодняшний матч с екатеринбургским "Уралом" до конца – в добавленное к первому хавтайму время они получили взаимную травму головы, столкнувшись на бегу.

В результате Тормену пришлось немедленно эвакуировать с игрового поля, а Сафонов выстоял до конца добавленного времени, но все-таки не смог продолжить игру, и во втором хавтайме ворота краснодарцев защищал вратарь со скамейки запасных.

В итоге "Урал" выиграл матч со счетом 3:1. Игра началась с гола в ворота екатеринбуржцев – на 21-й минуте их поразил краснодарский игрок Джон Кордоба. Но затем игра велась при явном преимуществе "Урала", поэтому на 30-й минуте голом отметился Эмерсон, еще через полчаса краснодарцы начали проигрывать из-за гола Андрея Егорычева.

Поставил точку в матче Алексей Каштанов, закативший в ворота "Краснодара" третий мяч на 86-й минуте.

Тем не менее, "Краснодар" удержал второе место в сводной таблице РФПЛ с 32 очками за 15 игр. "Урал" наконец-то прервал длительную безвыигрышную серию (в последний раз он выигрывал встречу еще летом), однако находится на двенадцатом месте, так как всего в этом сезоне он заработал только 16 очков.