Короля и королеву грязи выберут на фестивале "Железная грязь" в Кисловодске

Ставший традиционным фестиваль лечебной грязи состоится летом в Железноводске, он станет уже третьим для города-курорта. В программу войдут "грязные" спортивные состязания, особые активности подготовят для детей.

III фестиваль "Железная грязь" примет Железноводск в августе, рассказали в администрации города.

Праздник пройдет на Ferrum-площади. К фестивалю туда завезут 60 т целебной тамбуканской грязи.

Непременным элементом праздника станут оздоровительные ванны. Кроме того, будут организованы турниры по грязному футболу и волейболу. Предстоит и битва, победители которой получат титулы короля и королевы грязи.

Особая зона будет выделена для детей. В ней разместят бассейн. Организаторы также готовят различные конкурсы, игры и фокусы.