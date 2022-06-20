Конфликт в Эквадоре - что случилось в Латинской Америке?

В Эквадоре введен режим "внутреннего вооруженного конфликта". В тюрьмах страны развернулись бунты, в заложниках находятся более ста человек. Несколько главарей преступных группировок сбежали.

Власти Эквадора столкнулись с масштабными тюремными бунтами, в стране объявлен режим "внутреннего вооруженного конфликта". Президент поручил ликвидировать бандитов.

Бунты в Эквадоре

Бунты в тюрьмах Эквадора начались, согласно официальным данным, 7 января, после того как побег из тюрьмы в Гуаякиле успешно совершил главарь преступной группировки "Лос-Чонерос" Адольфо Масиаса известный как Фито.

Сегодня из другой тюрьмы сбежали 39 заключенных, в их числе главарь другой преступной группировки - "Лос-Лобос" Фабрисио Колон Пико.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отметим, что и Фито, и Пико имеют отношение к смерти кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио - от Фито поступали угрозы, а группировка Пико взяла на себя ответственность за убийство политика. Кандидат в президенты был убит 11 августа, за девять дней до выборов.

Отметим, что до выборов в Эквадоре также бушевали масштабные тюремные бунты, они начались в июле, ЧП из-за этих событий продлился 60 дней.

В настоящее время банды в пяти тюрьмах Эквадора держат в заложниках около 140 человек. Жертвами бунтов стали по крайней мере восемь человек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Заложники в прямом эфире

ЧП на фоне беспорядков произошло также накануне в прямом эфире телеканала TC Televisión в Гуаякиле. Вооруженные люди взяли в заложники телеведущих. Ситуация разрешилась - преступники были задержаны и обвиняются в терроризме, а заложники освобождены.

Что происходит сейчас

Город Гуаякиле после побега Фито и нападения на телестудию закрыт: дороги перекрыты, вокзалы приостановили работу. Жителей просят не покидать домов.

В столице Эквадора произошло несколько случаев мародерства. Охрана аэропорта усилена, в центр города стянута военная техника.

Школы, вузы и другие учебные заведения страны переведены на удаленку.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти сообщают, что не намерены идти на переговоры с террористами, введен режим ЧП для установления порядка в тюрьмах. Преступные банды объявлены законными военными целями, президент Даниэль Нобоа распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки.

Эквадор на карте мира

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Республика Эквадор находится в Южной Америке. Она граничит с Перу и Колумбией и омывается Тихим океаном. Название происходит от слова «экватор». В состав страны входят Галапагосские острова.