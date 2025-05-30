Компания flydubai до июля отменила рейсы в Санкт-Петербург

Прямых рейсов flydubai между Дубаем и Петербургом в 2025 году не будет по крайней мере до конца июня. В компании отметили, что расписание может корректироваться с учетом обстановки.

Перевозчик flydubai отменяет авиарейсы между Дубаем и Санкт-Петербург до 30 июня включительно.

"Наши рейсы в Россию возобновились за исключением Санкт-Петербурга. Рейсы flydubai в Иран, Ирак, Израиль, Сирию и Санкт-Петербург остаются приостановленными до 30 июня... Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и при необходимости корректировать наше расписание"

– сообщение представителя flydubai

В компании добавили, что на остальных направлениях возможны задержки, связанные с закрытием воздушного пространства Ирана и других стран региона из-за обострения ближневосточного конфликта.

Ранее стало известно, что эмиратская Air Arabia более чем на месяц отменила почти все рейсы в Россию.