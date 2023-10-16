Когда в России завершится бархатный сезон? Ответ синоптика

Опубликовано: 10:33, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Гидромецентре РФ сообщили о похолодании с 17 октября. Там добавили, что с этого дня в России завершится бархатный сезон. Там же рассказали о понижении температуры в Москве.

Температура воды и воздуха на юге России будет снижаться с 17 октября, сообщил научный руководитель российского Гидромецентра Роман Вильфанд.

По его словам, именно во вторник в России закончится бархатный сезон. Синоптик добавил, что в понедельник температура еще будет подниматься выше 20 градусов, однако с 17 октября погода изменится.

Помимо этого, эксперт заявил, что заморозки нагрянут в Москву 18 октября. Ночью температура будет уходить в «минус», днем она тоже будет прохладной.

"Днем в понедельник будет +7-9 градусов, во вторник - +5-7 градусов, в среду - +7-8 градусов. Со среды и до конца недели ночная температура опустится уже до -1 - +4 градусов"

- Роман Фильфанд

Как подчеркнул он, в столице установится «типичная осенняя погода – мрачноватая с очень-очень редким солнцем».