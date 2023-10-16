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Москва готовится к заморозкам дождем и облаками  

Москва готовится к заморозкам дождем и облаками  
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Понедельник в Москве будет пасмурным, возможны дожди. Столбики термометров поднимутся до +9 градусов.

Синоптики говорят о том, что столбики столичных термометров в понедельник, 16 октября, будут подниматься до +9 градусов. Будет облачно и сыро, возможны дожди.  Ночью воздух охладится до 4 градусов выше нуля. Сейчас в столице +6 градусов.

«Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба»

– Гидрометцентра России

В Московской области будет чуть теплее – до 10 градусов выше нуля. Ночью возможны нулевые температуры.

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