Москва готовится к заморозкам дождем и облаками  

Опубликовано: 7:45, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Понедельник в Москве будет пасмурным, возможны дожди. Столбики термометров поднимутся до +9 градусов.

Синоптики говорят о том, что столбики столичных термометров в понедельник, 16 октября, будут подниматься до +9 градусов. Будет облачно и сыро, возможны дожди. Ночью воздух охладится до 4 градусов выше нуля. Сейчас в столице +6 градусов.

«Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба»

– Гидрометцентра России

В Московской области будет чуть теплее – до 10 градусов выше нуля. Ночью возможны нулевые температуры.